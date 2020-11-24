Китай запустив ракету-носій на Місяць

Китай успішно запустив ракету-носій з апаратом "Чаньє-5" на Місяць. Планується, що космічна місія збере зразки ґрунту, після чого повернеться на Землю.

Про це повідомляє CGTN.

Якщо місія пройде успішно, Китай стане першою за останні 44 роки країною, що доставила геологічні зразки з поверхні Місяця. А також третьою країною після США та СРСР, яка виконає таку місію.

Апарат має зібрати 2 кг зразків на лавовій рівнині, відомої як Океан Бур. Вона розташована на західній частині видимої сторони Місяця.

Раніше американські та радянські експедиції цей район не відвідували. Китайський апарат повинен буде допомогти відповісти на питання, коли на Місяці припинилася вулканічна активність і зникло магнітне поле.

Китай бере активну участь у новій місячній гонитві. Не пізніше ніж у 2030 році країна планує запустити на Місяць пілотовану місію, а згодом побудувати на ній базу.

У грудні Китай здійснив перший після невдачі 2017 року запуск потужної ракети-носія "Чанчжен-5" з телекомунікаційним супутником на борту.

У вересні 2019 року з Цзюцюаньского космодрому на північному заході Китаю за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2Г" був проведений успішний запуск другого супутника серії "Юньхан-1".

Також РБК-Україна повідомляло, що з космодрому Січан на південному заході Китаю був успішно проведений запуск двох нових супутників навігаційної супутникової системи "Бейдоу". За допомогою ракети-носія "Чанчжен-3В" два супутники були виведені на орбіту.