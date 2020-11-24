Китай запустил ракету-носитель на Луну

Китай успешно запустил ракету-носитель с аппаратом "Чанъэ-5" на Луну. Планируется, что космическая миссия соберет образцы грунта, после чего вернется на Землю.

Об этом сообщает CGTN.

Если миссия пройдет успешно, Китай станет первой за последние 44 года страной, доставившей геологические образцы с поверхности Луны. А также третьей страной после США и СССР, которая выполнит такую миссию.

Аппарат должен собрать 2 кг образцов на лавовой равнине, известной как Океан Бурь. Она расположена на западной части видимой стороны Луны.

Раньше американские и советские экспедиции этот район не посещали. Китайский аппарат должен будет помочь ответить на вопрос, когда на Луне прекратилась вулканическая активность и исчезло магнитное поле.

Китай принимает активное участие в новой лунной гонке. Не позднее чем в 2030 году страна планирует запустить на Луну пилотируемую миссию, а впоследствии построить на ней базу.

В декабре Китай осуществил первый после неудачи 2017 года запуск мощной ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с телекоммуникационным спутником на борту.

В сентябре 2019 года с Цзюцюаньского космодрома на северо-западе Китая с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2Г" был проведен успешный запуск второго спутника серии "Юньхан-1".

Также РБК-Украина сообщало, что с космодрома Сичан на юго-западе Китая был успешно произведен запуск двух новых спутников навигационной спутниковой системы "Бэйдоу". С помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" два спутника были выведены на орбиту.