Україна отримає транш МВФ до кінця року, - Зеленський

Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) до кінця 2021 року. На випадок проблем із цим, у держави є "план Б".

Про це президент України Володимир Зеленський розповів на форумі "Україна 30" .

"Я впевнений в цьому (що Україна отримає транш МВФ до кінця року, - ред.). У нас в цілому немає такого питання "якщо ні". Якщо ні - у нас завжди є план Б, план В", - зазначив президент.

Як повідомляло РБК Україна, місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми stand by.

В період з 21 по 23 грудня і з 11 січня по 12 лютого експерти МВФ обговорили з українською владою прогрес у впровадженні реформ, які є частиною програми. Зокрема, обговорювали посилення управління Національним банком, поліпшення законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення, а також заходи, спрямовані на зниження фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі.

Крім того, обговорювалися законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна хоче переформатувати меморандум з МВФ, в тому числі через питання тарифів на газ.

При цьому уряд не розглядає варіант того, що МВФ не надасть транш у 2021 році.