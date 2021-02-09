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Втретє за кілька годин: ціна біткойна оновила історичний максимум

Новость на русском → США, Вівторок 09 лютого 2021 04:46
Втретє за кілька годин: ціна біткойна оновила історичний максимум Фото: біткойн (pexels)
Автор: Даша Харченко

Ціна біткойна втретє за останні кілька годин оновила історичний максимум. Криптовалюта на відкритті торгів знову виросла в ціні на 1,56% - до 47 174 доларів.

Про це свідчать дані порталу CoinDesk.

В піку вартість біткойна досягала позначки в 47 550 доларів.

За станом на 1:30 9 лютого по Києву біткойн піднявся до 45 тисяч доларів.

Нагадаємо, біткойн підскочив більш ніж на 10% у понеділок, 8 лютого, до рекордного рівня. Це сталося після того, як Tesla заявила, що минулого місяця інвестувала 1,5 млрд доларів в найпопулярнішу в світі криптовалюту.

Вартість біткойна протягом 2020 року зросла приблизно в три рази. Morgan Stanley пов'язував ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку. На ціну криптовалюти впливають і новини про майбутні успіхи у подоланні пандемії коронавірусу з допомогою вакцин.

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