В третий раз за несколько часов: цена биткойна обновила исторический максимум

Цена биткойна в третий раз за последние несколько часов обновила исторический максимум. Криптовалюта на открытии торгов снова выросла в цене на 1,56% - до 47 174 долларов.

По состоянию на 1:30 9 февраля по Киеву биткойн поднялся до 45 тысяч долларов.

Напомним, биткойн подскочил более чем на 10% в понедельник, 8 февраля, до рекордного уровня. Это произошло после того, как Tesla заявила, что в прошлом месяце инвестировала 1,5 млрд долларов в самую популярную в мире криптовалюту.

Стоимость биткойна в течение 2020 года выросла примерно в три раза. Morgan Stanley связывал ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику. На цену криптовалюты влияют и новости о грядущих успехах в преодолении пандемии коронавируса с помощью вакцин.