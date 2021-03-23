Податкова амністія для українців: Раді рекомендують схвалити закон

В Україні хочуть за допомогою подачі "нульової декларації" передбачити для громадян так звану податкову амністію. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти відповідний законопроект №5153.
Закон передбачає запровадження податкової амністії активів з метою детінізації економіки України.
За словами глави комітету Данила Гетманцева, прийняття проекту дозволить залучити в економіку України додаткові ресурси для її активізації та підвищить податкову культуру громадян.
Згідно з законом, у період з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року буде проведене одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.
Збір з цього декларування визначатиметься за такими ставками:
"За результатами обговорення комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект... №5153", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, в кінці вересня 2020 року Гетманцев анонсував, що до реєстрації у Верховній раді України готують законопроект про податкову амністію. Очікувалося, що базова ставка складе 5%.
Як писало РБК-Україна, нульове декларування буде добровільним, показувати потрібно буде доходи, які були отримані без сплати податків.