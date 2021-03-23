Налоговая амнистия для украинцев: Раде рекомендуют принять закон

В Украине хотят с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию . Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №5153.

"По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект... №5153", - указано в сообщении.

Сбор с этого декларирования будет определяться по следующим ставкам:

Согласно закону, в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года будет проведено единоразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

По словам главы комитета Даниила Гетманцева, принятие проекта позволит привлечь в экономику Украины дополнительные ресурсы для ее активизации и повысит налоговую культуру граждан.

Напомним, в конце сентября 2020 года Гетманцев анонсировал, что к регистрации в Верховной раде Украины готовят законопроект о налоговой амнистии. Ожидалось, что базовая ставка составит 5%.

Как писало РБК-Украина, нулевое декларирование будет добровольным, показывать нужно будет доходы, которые были получены без уплаты налогов.