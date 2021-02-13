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Місія МВФ завершила роботу. Про перегляд програми не домовилися

Автор: Ростислав Шаправський

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми stand by.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

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За його словами, в період з 21 по 23 грудня і з 11 січня по 12 лютого експерти МВФ обговорили з українськими властями прогрес у впровадженні реформ, які є частиною програми. Зокрема, обговорювали посилення управління Національним банком, поліпшення законодавчого та регулятивного підгрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення, а також заходи, спрямовані на зниження фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі.

Крім того, обговорювалися законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.

"Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії будуть продовжуватися", - підкреслив Люнгман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна хоче переформатувати меморандум з МВФ, в тому числі, через питання тарифів на газ.

При цьому уряд не розглядає варіант того, що МВФ не надасть транш у 2021 році.

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