Курс долара прямуватиме до позначки 27 гривень: прогноз аналітика

За його словами, ситуація на валютному ринку має покращитися вже на цьому тижні, оскільки пауза в інвестиціях нерезидентів в ОВДП, викликана довгими вихідними, завершилася і вони мають активізуватися на аукціоні.

"Вже вчора курс скоректувався до 27,3 гривень за долар, і дуже ймовірно, що через підготовку нерезидентів до аукціону. Тому за підсумками тижня гривня має закріпити рух у бік 27 гривень за долар, а загалом динаміка і напрямок руху курсу буде визначатися, перш за все, участю нерезидентів на ринку ОВДП", - зазначив Котович.

Він уточнив, що довгі вихідні на Трійцю і День Конституції спровокували зниження ділової активності з боку продавців валюти, що й обернулося черговим ослабленням гривні.

"Два короткі робочі тижні зменшили ділову активність в Україні, додавши чергові пікові ослаблення курсу гривні через недостатню пропозицію валюти. Оскільки нерезиденти пригальмували покупку ОВДП через низку негативних новин, приходячи до тями після яструбиної риторики ФРС", - зазначив Котович.

Він підкреслив, що серед клієнтів банків минулого тижня знову переважав попит, хоча його обсяг зменшився в порівнянні з попереднім тижнем. Ринок переважно балансувався самостійно, і НБУ тільки у вівторок купив 26 млн доларів, стримуючи коливання гривні, але цим міг і спровокувати ще меншу активність продавців валюти. Тому за тиждень гривня ослабла на 0,2% - до 27,39 гривень за долар.