Курс доллара будет стремиться к отметке 27 гривен: прогноз аналитика

По его словам, ситуация на валютном рынке должна улучшиться уже на этой неделе, поскольку пауза в инвестициях нерезидентов в ОВГЗ, вызванная длинными выходными, завершилась и они должны активизироваться на аукционе.

"Уже вчера курс скорректировался до 27,3 гривен за доллар, и очень вероятно, что из-за подготовки нерезидентов к аукциону. Поэтому по итогам недели гривна должна закрепить движение в сторону 27 гривен за доллар, а в целом динамика и направление движения курса будет определяться, прежде всего, участием нерезидентов на рынке ОВГЗ", - отметил Котович.

Он уточнил, что длинные выходные на Троицу и День Конституции спровоцировали снижение деловой активности со стороны продавцов валюты, что и обернулось очередным ослаблением гривны.

"Две короткие рабочие недели уменьшили деловую активность в Украине, добавив очередные пиковые ослабления курса гривны из-за недостаточного предложения валюты. Поскольку нерезиденты притормозили покупку ОВГЗ из-за ряда негативных новостей, приходя в себя после ястребиной риторики ФРС", - отметил Котович.

Он подчеркнул, что среди клиентов банков на прошлой неделе снова преобладал спрос, хотя его объем уменьшился в сравнении с предыдущей неделей. Рынок преимущественно балансировался самостоятельно, и НБУ только во вторник купил 26 млн долларов, сдерживая колебания гривны, но этим мог и спровоцировать еще меньшую активность продавцов валюты. Поэтому за неделю гривна ослабла на 0,2% - до 27,39 гривен за доллар.