Якість платіжних послуг зросте: Рада схвалила закон за основу

"За" проголосували 277 нардепів.

Цей закон визначає загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні (у тому числі тих, які ініціюються або завершуються в Україні), установлює виключний перелік платіжних послуг, порядок їх надання, умови авторизації та перелік категорій надавачів платіжних послуг.

Згідно з документом, існуватиме дев’ять платіжних послуг, з яких сім є фінансовими платіжними послугами, дві - нефінансовими; буде визначене коло їх надавачів.

Встановлюються вимоги до авторизації надавачів платіжних послуг, передбачена можливість створення й діяльності малих платіжних установ зі спрощеними до них вимогами.

Небанківські фінансові установи зможуть здійснювати платіжні операції без обов’язкової участі в платіжних системах.

Закон передбачає, що випускати електронні гроші та емітувати платіжні картки зможуть не лише банки, але й інші надавачі платіжних послуг, що отримали відповідну ліцензію.

Очікується, що умови надання платіжних послуг стануть прозорішими, а клієнти отримуватимуть більше інформації про них.

Також посилиться відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та засобами доступу до банківських та/або платіжних рахунків тощо; а вимоги до безпеки платіжних операцій підвищаться, зокрема стосовно необхідності використання постачальниками платіжних послуг посиленої автентифікації користувачів у визначених випадках.