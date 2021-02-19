Якість платіжних послуг зросте: Рада схвалила закон за основу

В Україні може з'явитися ринок платіжних послуг. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №4364.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 277 нардепів.
Цей закон визначає загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні (у тому числі тих, які ініціюються або завершуються в Україні), установлює виключний перелік платіжних послуг, порядок їх надання, умови авторизації та перелік категорій надавачів платіжних послуг.
Згідно з документом, існуватиме дев’ять платіжних послуг, з яких сім є фінансовими платіжними послугами, дві - нефінансовими; буде визначене коло їх надавачів.
Встановлюються вимоги до авторизації надавачів платіжних послуг, передбачена можливість створення й діяльності малих платіжних установ зі спрощеними до них вимогами.
Небанківські фінансові установи зможуть здійснювати платіжні операції без обов’язкової участі в платіжних системах.
Закон передбачає, що випускати електронні гроші та емітувати платіжні картки зможуть не лише банки, але й інші надавачі платіжних послуг, що отримали відповідну ліцензію.
Очікується, що умови надання платіжних послуг стануть прозорішими, а клієнти отримуватимуть більше інформації про них.
Також посилиться відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та засобами доступу до банківських та/або платіжних рахунків тощо; а вимоги до безпеки платіжних операцій підвищаться, зокрема стосовно необхідності використання постачальниками платіжних послуг посиленої автентифікації користувачів у визначених випадках.
Нагадаємо, на початку лютого профільний комітет рекомендував Раді схвалити за основу відповідний законопроект №4364.
Як писало РБК-Україна, через Систему електронних платежів Національного банку (СЕП) у минулому році провели 385 млн початкових платежів на суму майже 45 трлн грн. Це на більше на 38% по сумі, ніж у 2019 році.