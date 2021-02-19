Качество платежных услуг возрастет: Рада приняла закон за основу

"За" проголосовали 277 нардепов.

Этот закон определяет общий порядок выполнения платежных операций в Украине (в том числе, которые инициируются или завершаются в Украине), устанавливает исключительный перечень платежных услуг, порядок их предоставления, условия авторизации и перечень категорий поставщиков платежных услуг.

Согласно документу, будет существовать девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две - нефинансовыми; будет определен круг их поставщиков.

Устанавливаются требования к авторизации поставщиков платежных услуг, предусмотрена возможность создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными к ним требованиями.

Небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах.

Закон предусматривает, что выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие предоставители платежных услуг, получившие соответствующую лицензию.

Ожидается, что условия предоставления платежных услуг станут прозрачнее, а клиенты будут получать больше информации о них.

Также усилится ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам и тому подобное; а требования к безопасности платежных операций повысятся, в частности по поводу необходимости использования поставщиками платежных услуг усиленной аутентификации пользователей в определенных случаях.