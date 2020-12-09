На дороги і закупівлю транспорту: Україна отримає від ЄІБ 640 млн євро

Україна отримає від Європейського інвестиційного банку 640 млн євро на пріоритетні проекти у галузі інфраструктури та транспорту. Сьогодні було укладено відповідні кредитні угоди з банком.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"640 млн євро від ЄІБ отримає Україна на реалізацію пріоритетних проєктів у галузі інфраструктури та транспорту", - зазначив міністр.

За його словами, 340 млн євро спрямують на відновлення ключової соціальної та транспортної інфраструктури у східному регіоні (школи, дитсадки, лікарні, поштові відділення, муніципальний транспорт тощо).

При цьому 100 млн євро підуть на оновлення 183 км автошляхів у Луганській області, а ще 200 млн євро - на реалізацію проекту "Міський громадський транспорт України ІІ". Він передбачає закупівлю електричного громадського транспорту майже у 20 українських містах.

Нагадаємо, раніше в Європейському інвестиційному банку анонсували, що підписання угод про три кредити ЄІБ Україні на загальну суму 640 млн євро відбудеться 9 грудня.

Кабінет міністрів 8 грудня схвалив залучення кредиту ЄІБ на 340 млн євро. Гроші підуть на реалізацію проекту "Програма з відновлення України".

Як писало РБК-Україна, ЄІБ також виділив Україні 30 мільйонів євро для модернізації логістичної мережі "Укрпошти".

Так, раніше Верховна рада України ратифікувала угоду про кредит ЄІБ обсягом 450 млн євро, який піде на реалізацію проекту "Розвиток транс'європейської транспортної мережі".