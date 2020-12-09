На дороги и закупку транспорта: Украина получит от ЕИБ 640 млн евро

Украина получит от Европейского инвестиционного банка 640 млн евро на приоритетные проекты в области инфраструктуры и транспорта. Сегодня заключили соответствующие кредитные соглашения с банком.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"640 млн евро от ЕИБ получит Украина на реализацию приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта", - отметил министр.

По его словам, 340 млн евро направят на восстановление ключевой социальной и транспортной инфраструктуры в восточном регионе (школы, детсады, больницы, почтовые отделения, муниципальный транспорт и т.д.).

При этом 100 млн евро пойдут на обновление 183 км автодорог в Луганской области, а еще 200 млн евро - на реализацию проекта "Городской общественный транспорт Украины II". Он предусматривает закупку электрического общественного транспорта почти в 20 украинских городах.

Напомним, ранее в Европейском инвестиционном банке анонсировали, что подписание соглашений о трех кредитах ЕИБ Украине на общую сумму 640 млн евро состоится 9 декабря.

Кабинет министров 8 декабря одобрил привлечение кредита ЕИБ на 340 млн евро. Деньги пойдут на реализацию проекта "Программа по восстановлению Украины".

Как писало РБК-Украина, ЕИБ также выделил Украине 30 миллионов евро для модернизации логистической сети "Укрпошты".

Так, ранее Верховная рада Украины ратифицировала соглашение о кредите ЕИБ объемом 450 млн евро, который пойдет на реализацию проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети".