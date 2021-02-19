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Біткойн знову обновив історичний рекорд. Ціна перевищила 55 тисяч доларів

Автор: РБК-Україна

Вартість біткойна продовжує зростання. Станом на 19 лютого ціна одного біткойна перевищила 55 тисяч доларів, оновивши історичний рекорд.

Про це свідчать дані криптовалютной біржі Coindesk.

В ході торгової сесії біткойн зростав на 7% і досягав піку 55,2 тисяч доларів.

На частку біткойна припадає приблизно 70,5% всього глобального ринку криптовалют.

Раніше повідомлялося, що завдяки подорожчанню ринкова капіталізація (вартість всіх біткойнів в обігу) наближається до 1 трлн доларів. Найпопулярніша у світі криптовалюта за тиждень подорожчала більш ніж на 8%, а з початку лютого - приблизно на 60%. Аналітики пов'язують таке зміцнення з цікавістю великих інвесторів, таких як Tesla.

Водночас Bank of America попереджає про те, що надм'яка грошово-кредитна політика призвела до появи бульбашок на фінансових ринках.

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