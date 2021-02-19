Биткойн вновь обновил исторический рекорд. Цена превысила 55 тысяч долларов

Стоимость биткойна продолжает рост. По состоянию на 19 февраля цена одного биткойна превысила 55 тысяч долларов, обновив исторический рекорд.

В ходе торговой сессии биткойн рос на 7% и в пике достигал 55,2 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что благодаря подорожанию рыночная капитализация (стоимость всех биткойнов в обращении) приближается к 1 трлн долларов. Самая популярная в мире криптовалюта за неделю подорожала более чем на 8%, а с начала февраля - примерно на 60%. Аналитики связывают такое укрепление с интересом крупных инвесторов, таких как Tesla.

В то же время Bank of America предупреждает о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика привела к появлению пузырей на финансовых рынках.