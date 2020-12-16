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Биткойн обновил исторический максимум: торгуется выше 20 тысяч долларов

Новина українською → Среда 16 декабря 2020 16:16
Биткойн обновил исторический максимум: торгуется выше 20 тысяч долларов Фото: биткойн (flickr.com Marco Verch)
Автор: РБК-Украина

Криптовалюта биткойн (bitcoin) сегодня, 16 декабря 2020 года, обновила исторический максимум. На данный момент она торгуется на отметках выше 20 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 16:00 по Киеву котировки биткойна почти достигли отметки 20,3 тысячи долларов. В течение дня криптовалюта подорожала более чем на 4%.

Как пишет Forbes, инвесторы в 2021 году настроены еще более оптимистично, и многие прогнозируют, что биткойн продолжит рост.

Биткойн вырос более чем на 170% в этом году благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, привлеченных потенциалом быстрой прибыли, предполагаемой устойчивостью к инфляции и ожиданиями, что он со временем станет основным платежным средством.

Напомним, в начале декабря биткойн уверенно приближался к отметке 20 тысяч долларов.

Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в следующем году крипто-компании впервые смогут легально работать в Украине. Однако только в том случае, если будет принят соответствующий закон.

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