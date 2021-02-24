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Нафта продовжує дорожчати: ціна вище 67 доларів вперше з січня 2020

Автор: РБК-Україна

Ціна на нафту північноморської марки Brent перевищила 67 доларів за барель. Нафта торгується на найвищих позначках з січня 2020 року.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

Згідно з даними торгів, ціна квітневого ф'ючерсу на нафту марки Brent зросла на 2,8% і досягла 67,2 долара.

Але станом на 18:00 за київським часом зростання сповільнилося до 2,36% і ціна опустилася трохи нижче 67 доларів. У той же час нафта WTI дорожчала на 2,27% - до 63,07 долара за барель.

Нагадаємо, аналітики Morgan Stanley очікують, що в третьому кварталі ціни на нафту марки Brent зростуть до 70 доларів за барель через "ознаки значного поліпшення ситуації на ринку", включаючи перспективи зростання попиту.

А інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що в третьому кварталі ціни на нафту марки Brent досягнуть як мінімум 75 доларів. Аналітики банку вважають, що вже навесні на ринку буде дефіцит нафти, оскільки попит відновлюється швидше, ніж пропозиція.

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