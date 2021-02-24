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Нефть продолжает дорожать: цена выше 67 долларов впервые с января 2020

Автор: РБК-Украина

Цена на нефть североморской марки Brent превысила 67 долларов за баррель. Нефть торгуется на самых высоких отметках с января 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Согласно данным торгов, цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,8% и достигла 67,2 доллара.

Но по состоянию на 18:00 по киевскому времени рост замедлился до 2,36% и цена опустилась немного ниже 67 долларов. В то же время нефть WTI дорожала на 2,27% - до 63,07 доллара за баррель.

Напомним, аналитики Morgan Stanley ожидают, что в третьем квартале цены на нефть марки Brent вырастут до 70 долларов за баррель из-за "признаков значительного улучшения ситуации на рынке", включая перспективы роста спроса.

А инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что в третьем квартале цены на нефть марки Brent достигнут как минимум 75 долларов. Аналитики банка полагают, что уже весной на рынке будет дефицит нефти, поскольку спрос восстанавливается быстрее, чем предложение.

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