Кабмін затвердив постанову для забезпечення дешевим газом постачальників гарячої води

Газ для забезпечення громадян гарячою водою постачатимуть за доступною ціною після рішення Кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

Кабмін затвердив розроблену Міністерством енергетики спеціальну постанову. Нею на суб'єктів ринку природного газу поклали обов'язки для гарантування інтересів суспільства.

"Відповідно до цього документа, з 1 червня до 31 липня 2022 року "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" реалізує виробникам теплової енергії природний газ в обсягах, необхідних для надання послуг з гарячого водопостачання за ціною 7420 грн (з ПДВ) за 1 000 куб. метрів", – ідеться в повідомленні.

До визначеної ціни також додаватимуть ще дві змінні. Це тариф на послуги транспортування і коефіцієнт, що застосовується при замовлення потужностей на добу вперед.