RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кабмін затвердив постанову для забезпечення дешевим газом постачальників гарячої води

Фото: Тепловики отримають дешевий газ (УНІАН)
Автор: Антон Федорців

Газ для забезпечення громадян гарячою водою постачатимуть за доступною ціною після рішення Кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Кабмін затвердив розроблену Міністерством енергетики спеціальну постанову. Нею на суб'єктів ринку природного газу поклали обов'язки для гарантування інтересів суспільства.

"Відповідно до цього документа, з 1 червня до 31 липня 2022 року "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" реалізує виробникам теплової енергії природний газ в обсягах, необхідних для надання послуг з гарячого водопостачання за ціною 7420 грн (з ПДВ) за 1 000 куб. метрів", – ідеться в повідомленні.

До визначеної ціни також додаватимуть ще дві змінні. Це тариф на послуги транспортування і коефіцієнт, що застосовується при замовлення потужностей на добу вперед.

До слова, раніше розібрали можливість кадрових змін у Кабінеті міністрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниМинэнергоВодопостачання