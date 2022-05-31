UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин утвердил постановление по обеспечению дешевым газом поставщиков горячей воды

Фото: Тепловики получат дешевый газ (УНИАН)
Автор: Антон Федорцив

Газ для обеспечения граждан горячей водой будет поставляться по доступной цене после решения Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Кабмин утвердил разработанное Министерством энергетики специальное постановление. Им на субъектов рынка природного газа возложили обязанности для гарантирования интересов общества.

"Согласно этому документу, с 1 июня по 31 июля 2022 года "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" реализует производителям тепловой энергии природный газ в объемах, необходимых для предоставления услуг по горячему водоснабжению по цене 7420 грн (с НДС) за 1 000 куб. метров", – говорится в сообщении.

В определенную цену также будут добавлять еще две переменные. Это тариф на услуги транспортировки и коэффициент, применяемый при заказе мощностей в сутки вперед.

К слову, ранее разобрали возможность кадровых изменений в Кабинете министров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныМинэнергоВодоснабжение