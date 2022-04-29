Кабмін підвищив рівень надбавок на дизпаливо та бензин

Постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук оголосив про кроки уряду для запобігання дефіциту палива в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мельничука .

У Кабміні вирішили підвищити граничний рівень торговельних надбавок на дизпаливо та бензин. Такий крок повинен унеможливити дефіцит палива на АЗС.

"З метою запобігання дефіциту палива, що реалізується через мережу автозаправних станцій, прийняв рішення про підвищення граничного рівня торговельних надбавок, які нараховуються до середньої вартості 1 літра палива, зокрема, дизпалива з 5 до 7 гривень з урахуванням ПДВ (на 40%) та бензинів автомобільних з 4,55 до 6,50 гривень з урахуванням ПДВ (на 42,8%)", – ідеться в повідомленні.

В Україні на АЗС до кінця квітня виникла нестача бензину і дизельного палива. У Києві в четвер більшість мереж у другій половині дня не продавали бензин, купити можна було тільки ДП і на деяких заправках – газ.