Кабмин повысил уровень надбавок на дизтопливо и бензин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мельничука .

В Кабмине решили повысить предельный уровень торговых надбавок на дизтопливо и бензин. Такой шаг должен предотвратить дефицит топлива на АЗС.

"С целью предотвращения дефицита топлива, реализуемого через сеть автозаправочных станций, принял решение о повышении предельного уровня торговых надбавок, которые начисляются к средней стоимости 1 литра топлива, в частности, дизтоплива с 5 до 7 гривен с учетом НДС (на 40%) и бензинов автомобильных с 4,55 до 6,50 гривен с учетом НДС (на 42,8%)", – говорится в сообщении.

В Украине на АЗС к концу апреля возникла нехватка бензина и дизельного топлива. В Киеве в четверг большинство сетей во второй половине дня не продавали бензин, купить можно было только ДТ и на некоторых заправках – газ.