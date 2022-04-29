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Кабмин повысил уровень надбавок на дизтопливо и бензин

Фото: Кабинет министров ввел изменения во избежание дефицита топлива (УНИАН)
Автор: Антон Федорцив

Постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук объявил шаги правительства по предотвращению дефицита топлива в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мельничука.

В Кабмине решили повысить предельный уровень торговых надбавок на дизтопливо и бензин. Такой шаг должен предотвратить дефицит топлива на АЗС.

"С целью предотвращения дефицита топлива, реализуемого через сеть автозаправочных станций, принял решение о повышении предельного уровня торговых надбавок, которые начисляются к средней стоимости 1 литра топлива, в частности, дизтоплива с 5 до 7 гривен с учетом НДС (на 40%) и бензинов автомобильных с 4,55 до 6,50 гривен с учетом НДС (на 42,8%)", – говорится в сообщении.

В Украине на АЗС к концу апреля возникла нехватка бензина и дизельного топлива. В Киеве в четверг большинство сетей во второй половине дня не продавали бензин, купить можно было только ДТ и на некоторых заправках – газ.

К слову, ранее разобрали причины и прогнозируемые сроки нехватки топлива в Украине.

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Кабинет Министров Украиныбензиндизтопливо