ЄС може запровадити часткове ембарго на енергоносії з РФ, - El Pais

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

Євросоюз зіткнувся з внутрішніми суперечками в питанні нафтового ембарго проти РФ. Тема запровадження обмежень на імпорт російських енергоносіїв загрожує розколоти ЄС.

Наразі в Брюсселі продовжують пошуки компромісних ідей. Як варіант, нові обмеження на купівлю нафти й газу з Росії може запровадити частина членів ЄС. Країни ж, які сильно залежать від постачання, на цьому етапі ембарго не впроваджуватимуть.

У зверненні до литовського Сейму президент Зеленський зажадав конкретних термінів відмови країн ЄС від російських енергоносіїв. Він сподівається, що обмеження запровадять у 6-му пакеті санкцій.