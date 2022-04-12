ЕС может ввести частичное эмбарго на энергоносители из РФ, - El Pais

Лидеры Европейского Союза рассматривают вариант с запретом на импорт российских нефти и газа отдельными странами-членами объединения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .

Евросоюз столкнулся с внутренними спорами по вопросу нефтяного эмбарго против РФ. Тема введения ограничений на импорт российских энергоносителей грозит расколоть ЕС.

В Брюсселе продолжают поиски компромиссных идей. Как вариант, новые ограничения на покупку нефти и газа из России может ввести часть членов ЕС. Страны же, сильно зависящие от поставок, на этом этапе эмбарго внедрять не будут.

В обращении к литовскому Сейму президент Зеленский потребовал конкретных сроков отказа стран ЕС от российских энергоносителей. Он надеется, что ограничения будут введены в 6-м пакете санкций.