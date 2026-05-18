Кабмин выделил 1,2 млрд на обновление лицеев: что изменится

Правительство направило 1,2 млрд гривен на модернизацию учебных заведений, которые первыми внедряют реформу старшей профильной школы. Средства пойдут на создание современных лабораторий и образовательных пространств.

По словам Свириденко, это позволит лицеям подготовиться к запуску трехлетней профильной старшей школы и обеспечить ученикам качественные условия для обучения.

"Лицеи, которые пилотируют профильную школу в естественном, технологическом и информатическом направлениях, получат до 10 млн гривен на обновление лабораторий и учебных пространств. Отдельно дистанционным лицеям предусмотрели по 2 млн гривен для создания современной цифровой образовательной среды", - пишет Свириденко.

Обновление кабинетов и пространства "Защита Украины"

Также правительство обновило распределение средств на модернизацию кабинетов базовой школы для учащихся 5-9 классов. Распределение будет осуществляться с учетом предложений общин и готовности учреждений обустроить современные лаборатории уже в этом году.

Дополнительно Кабмин пересмотрел распределение финансирования на обустройство учебных пространств для предмета "Защита Украины".

В правительстве отмечают, что реформа направлена на подготовку специалистов с практическими знаниями и навыками, которые будут востребованы в сферах инженерии, технологий, ИТ и естественных наук.