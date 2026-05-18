Кабмін виділив 1,2 млрд на оновлення ліцеїв: що зміниться

18:08 18.05.2026 Пн
2 хв
Що передбачає реформа старшої профільної школи?
aimg Юлія Голованова
Фото: діти в школі (GettyImages_174496060.jpg)

Кабінет міністрів України виділив 1,2 млрд гривень на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях. Кошти отримають заклади, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Кошти підуть на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів.

За словами Свириденко, це дозволить ліцеям підготуватися до запуску трирічної профільної старшої школи та забезпечити учням якісні умови для навчання.

"Ліцеї, які пілотують профільну школу в природничому, технологічному та інформатичному напрямках, отримають до 10 млн гривень на оновлення лабораторій та навчальних просторів. Окремо дистанційним ліцеям передбачили по 2 млн гривень для створення сучасного цифрового освітнього середовища", - пише Свириденко.

Оновлення кабінетів та простору "Захист України"

Також уряд оновив розподіл коштів на модернізацію кабінетів базової школи для учнів 5-9 класів. Розподіл здійснюватиметься з урахуванням пропозицій громад та готовності закладів облаштувати сучасні лабораторії вже цього року.

Додатково Кабмін переглянув розподіл фінансування на облаштування навчальних просторів для предмета "Захист України".

В уряді наголошують, що реформа спрямована на підготовку фахівців із практичними знаннями та навичками, які будуть затребувані у сферах інженерії, технологій, ІТ та природничих наук.

Нагадуємо, раніше ми писали, що цього року кількість бажаючих скласти Національний мультипредметний тест суттєво зросла. Успішну реєстрацію та сертифікати для участі в тестуванні отримали 355 371 людина.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство освіти і науки України скасувало наказ №910, який встановлював бар’єри для поновлення та переведення студентів на денну або дуальну форми навчання.

