Кабмін виділив 1,2 млрд на оновлення ліцеїв: що зміниться

Уряд спрямував 1,2 млрд гривень на модернізацію навчальних закладів, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи. Кошти підуть на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів.

За словами Свириденко, це дозволить ліцеям підготуватися до запуску трирічної профільної старшої школи та забезпечити учням якісні умови для навчання.

"Ліцеї, які пілотують профільну школу в природничому, технологічному та інформатичному напрямках, отримають до 10 млн гривень на оновлення лабораторій та навчальних просторів. Окремо дистанційним ліцеям передбачили по 2 млн гривень для створення сучасного цифрового освітнього середовища", - пише Свириденко.

Оновлення кабінетів та простору "Захист України"

Також уряд оновив розподіл коштів на модернізацію кабінетів базової школи для учнів 5-9 класів. Розподіл здійснюватиметься з урахуванням пропозицій громад та готовності закладів облаштувати сучасні лабораторії вже цього року.

Додатково Кабмін переглянув розподіл фінансування на облаштування навчальних просторів для предмета "Захист України".

В уряді наголошують, що реформа спрямована на підготовку фахівців із практичними знаннями та навичками, які будуть затребувані у сферах інженерії, технологій, ІТ та природничих наук.