Зеленський подав законопроект про відтермінування касових апаратів для ФОПів

Відтермінування та зниження розміру штрафів пояснюються карантином, запровадженим для громадян
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроект щодо відтермінування запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Також пропонується знизити штрафи та скасувати відшкодування покупцям за скаргу.
Відповідний законопроект №4439 зареєстрований у парламенті.
Законопроектом пропонується:
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, через запровадження карантинних обмежень для боротьби з COVID-19 виникла необхідність відтермінування та уточнення окремих положень законів про впровадження РРО.
Як повідомляло РБК-Україна, 17 листопада, Верховна рада провалила законопроект №4313-д про відстрочку касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.
Нагадаємо, Кабінет міністрів відновив програму виплат на дітей фізичних осіб-підприємців. Виплати відновлені для першої та другої групи платників єдиного податку в листопаді-грудні 2020 року.