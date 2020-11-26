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Вынуждены были сократить дефицит бюджета из-за позиции МВФ, - Марченко

Новина українською → Киев, Четверг 26 ноября 2020 20:18
Вынуждены были сократить дефицит бюджета из-за позиции МВФ, - Марченко
Автор: Роман Тверденко

Кабинет министров вынужден был сократить дефицит проекта госбюджета на 2021 год с 6 до 5,5%. Причиной тому стали переговоры с МВФ.

Об этом на брифинге рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Он отметил, что дефицит ко второму чтению Верховной рады пришлось корректировать, исходя из ситуации с возможностями брать кредиты.

"У нас были сложные переговоры с МВФ. В первую очередь, из-за того, что надо было найти компромисс по расходам и дефициту. Мы согласовывали параметры дефицита и были вынуждены принять ситуацию, при которой пришлось сокращать дефицит. Те расчеты, которые были перед первым чтением, надо было скорректировать исходя из возможностей наших займов", - сказал Марченко.

Напомним, Кабинет министров снизил дефицит в проекте государственного бюджета на 2021 год. Ко второму чтению дефицит снижен с 6,0% до 5,5% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Отметим, бюджетный дефицит был одним из предметов переговоров Украины с Международным валютным фондом. Еще в сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что МВФ требовал сократить дефицит.

Сегодня Кабинет министров согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год. Теперь законопроект передадут в Верховную раду.

Больше о госбюджете на 2021 год читайте в материале РБК-Украина "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год".

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