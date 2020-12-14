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Світовий банк виділить Україні перший транш "ковідного" кредиту до кінця року

Новость на русском → Київ, Понеділок 14 грудня 2020 13:24
Світовий банк виділить Україні перший транш "ковідного" кредиту до кінця року Фото: Світовий банк (vsemirnyjbank org)
Автор: РБК-Україна

Світовий банк у рамках "ковідного" кредиту на суму 300 млн доларів виділить Україні перший транш ще до кінця року. Мова йде про суму в 170 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів України.

Повідомляється, що сьогодні Україна і Міжнародний банк реконструкції і розвитку (дочірня структура Світового банку) підписали відповідну угоду для модернізації системи соціальної підтримки. В рамках нього Україна зможе залучити 300 млн доларів, 170 з яких - вже до кінця поточного року.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, гроші будуть спрямовані на соціальну допомогу постраждалим від наслідків пандемії COVID-19.

Це друге додаткове фінансування проекту, який реалізується в Україні, загальна сума кредиту по якому складе 750 млн доларів. Проект спрямований на покращення системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк виділив Україні 300 млн доларів на соцпідтримку населення.

Також стало відомо, що загалом Світовий банк надасть країнам 12 млрд доларів для боротьби з наслідками COVID-19.

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