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Всемирный банк выделит Украине первый транш "ковидного" кредита до конца года

Новина українською → Киев, Понедельник 14 декабря 2020 13:24
Всемирный банк выделит Украине первый транш "ковидного" кредита до конца года Фото: Всемирный банк (vsemirnyjbank org)
Автор: РБК-Украина

Всемирный банк в рамках "ковидного" кредита на сумму 300 млн долларов выделит Украине первый транш еще до конца года. Речь идет о сумме в 170 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов Украины.

Сообщается, что сегодня Украина и Международный банк реконструкции и развития (дочерняя структура Всемирного банка) подписали соответствующее соглашение для модернизации системы социальной поддержки. В рамках него Украина сможет привлечь 300 млн долларов, 170 из которых - уже до конца текущего года.

По словам министра финансов Сергея Марченко, деньги будут направлены на социальную помощь пострадавшим от последствий пандемии COVID-19.

Это второе дополнительное финансирование проекта, который реализуется в Украине, общая сумма кредита по которому составит 750 млн долларов. Проект направлен на улучшение системы социальной помощи и социальных услуг в Украине для малообеспеченных семей.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк выделил Украине 300 млн долларов на соцподдержку населения.

Также стало известно, что в общей сложности Всемирный банк предоставит странам 12 млрд долларов для борьбы с последствиями COVID-19.

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