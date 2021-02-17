Водійські права можна буде продовжити через портал "Дія"

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Постанова надає можливість замовити та обміняти водійські права через портал або додаток "Дія".

Постанова була ухвалена під час засідання уряду 17 лютого, яке транслювалося на каналі Кабміну в Youtube .

Документом надається можливість отримання послуги з обміну або замовлення посвідчення водія через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Портал Дія" та забезпечення у подальшому відображення посвідчення водія у мобільному додатку Порталу "Дія" ("Дія").

Згідно з постановою, функціональні можливості електронного кабінету водія та Порталу "Дія", у тому числі з використанням мобільного додатка, дають можливість замовити послугу з: