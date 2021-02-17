UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Водительские права можно будет продлить через портал "Дія"

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Постановление дает возможность заказать и обменять водительские права через портал или приложение "Дія".

Постановление было принято во время заседания правительства 17 февраля, которое транслировалось на канале Кабмина в Youtube.

Документом предоставляется возможность получения услуги по обмену или заказу водительского удостоверения через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дія" и отражения в дальнейшем удостоверения водителя в мобильном приложении "Дія").

Согласно постановлению, функциональные возможности электронного кабинета водителя и Портала "Дія", в том числе с использованием мобильного приложения, дают возможность заказать услугу по:

  • обмена водительского удостоверения, выданного лицу впервые, после окончания срока его действия - при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и несовершения им уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Украины;
  • обмена водительского удостоверения в случае непригодности его для дальнейшего пользования;
  • обмена водительского удостоверения в случае изменения персональных данных владельца;
  • получения удостоверения водителя вместо потерянного или похищенного

Напомним, Верховная рада Украины приравняла цифровые водительские права в приложении "Ді" к бумажным.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров внес изменения в Порядок государственной регистрации автомобилей. Постановлением урегулирован вопрос о регистрации новых транспортных средств продавцами автомобилей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров Украины
Читайте также
Выдача документов и номерных знаков в автосалоне: Кабмин урегулировал вопрос
Украина денонсировала еще одно соглашение с СНГ: названа причина
Прогноз погоды