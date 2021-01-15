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У Києві сильні морози. Скасовано ярмарки, очікуються снігопади

Новость на русском → Київ, П'ятниця 15 січня 2021 09:57
У Києві сильні морози. Скасовано ярмарки, очікуються снігопади Фото: зима у Києві (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києв прийшли сильні морози, зараз температура повітря становить -9. Також очікуються снігопади.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У місті відкрили 33 пунки обігріву. Там є місця для сидіння, можна випити чаю, є аптечки. Також пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, а при вході відвідувачі проходять термоскринінг.

Через морози скасовано проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарків.

На столичних теплоелектроцентралях № 5 і № 6 працюють усі 6 енергоблоків. Електричне обладнання перед сильним похолоданням також пройшло додаткове обстеження.

У КМДА рекомендують киянам одягатись багатошарово, захищати відкриті ділянки шкіри, взувати лише сухе взуття, не виходити на мороз голодними, заходити щогодини чи пів години в тепле приміщення.

Також згідно з рекомендаціями, категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком, не можна вживати алкогольні напої.

Нагадаємо, в Україні на перевальних ділянках випало від 10 до 35 сантиметрів снігу.

Зазначимо, сьогодні переважно на всій території України буде сніжно. Температура повітря як вдень, так і вночі у західних та деяких центральних регіонах опуститься до -11 градусів.

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