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Українські карти ПРОСТІР прийматимуть за кордоном, - НБУ

Автор: РБК-Україна

Банківські картки української національної платіжної системи ПРОСТІР прийматимуть за кордоном. Цьому сприятиме співпраця з китайською UnionPay International.

Про це в інтерв'ю finclub розповів заступник голови Національного банку України Олексій Шабан.

За його словами, до кінця року в Україні з'являться перші кобейджингові карти ПРОСТІР і Union Pay.

"Ця карта буде працювати як в Україні, так і за кордоном", - зазначив Шабан.

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Він також сподівається, що це дозволить карткам української платіжної системи конкурувати з картами Visa і Mastercard.

Зазначимо, кобейджингові (спільні) карти можуть працювати в інфраструктурах відразу двох платіжних систем.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року НБУ погодив умови і порядок діяльності в Україні платіжної системи UnionPay International. А минулого року власники карток UnionPay отримали можливість розплачуватися ними в термінальній мережі "ПриватБанку".

Раніше також повідомлялося, що до України можуть зайти платіжні системи PayPal, Vapulus і Stripe. Зокрема, в PayPal підтвердили, що така можливість розглядається.

Прогноз погоди
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