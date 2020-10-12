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Украинские карты ПРОСТІР будут принимать за границей, - НБУ

Автор: РБК-Украина

Банковские карты украинской национальной платежной системы ПРОСТІР будут принимать за границей. Этому способствует сотрудничество с китайской UnionPay International.

Об этом в интервью finclub рассказал замглавы Национального банка Украины Алексей Шабан.

По его словам, до конца года в Украине появятся первые кобейджинговые карты ПРОСТІР и Union Pay.

"Эта карта будет работать как в Украине, так и за рубежом", - отметил Шабан.

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Он также надеется, что это позволит картам украинской платежной системы конкурировать с картами Visa и Mastercard.

Отметим, кобейджинговые (совместные) карты могут работать в инфраструктурах сразу двух платежных систем.

Напомним, в ноябре 2018 года НБУ согласовал условия и порядок деятельности в Украине платежной системы UnionPay International. А в прошлом году держатели карт UnionPay получили возможность расплачиваться ими в терминальной сети "ПриватБанка".

Ранее также сообщалось, что в Украину могут зайти платежные системы PayPal, Vapulus и Stripe. В частности, в PayPal подтвердили, что такая возможность рассматривается.

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