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В Україні планують створити житлово-комунальну інспекцію: що це означає

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 10:37
В Україні планують створити житлово-комунальну інспекцію: що це означає Фото: Олексій Чернишов (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні планують створити державну житлово-комунальну інспекцію. В Мінрегіоні вважають, що держава має контролювати якість надання послуг.

Про це заявив голова Міністерства розвитку громад та територій Олексій Чернишов в ході форуму "Україна 30".

"В ВР зареєстровано два законопроекти №4403 та 4404. Прийняття дозволить створити державну житлово-комунальну інспекцію", - заявив він.

За його словами, це буде арбітр у відносинах споживача з виконавцями послуг і позитивний ефект від її роботи отримає в першу чергу кінцевий споживач.

"До прикладу, інспекція зможе перевіряти економічне обгрунтування тарифів комунальних послугів та головне слідкувати за якістю цих послуг", - зазначив міністр.

Чернишов зазначив, що інспектори будуть проводити, як планові, так і позапланові перевірки за зверненнями споживачів.

Нагадаємо, Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік для виплат субсидій у зв'язку з подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Міністерства соціальної політики України в сумі 1,4 млрд гривень.

Зазначимо, газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ в лютому. Це 6,86 гривень за кубометр і нижче, ніж раніше затвердив Кабмін.

РБК-Україна писало, що в містах України проходили масштабні акції протесту через підвищення тарифів на газ.

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