В Україні планують створити житлово-комунальну інспекцію: що це означає
В Україні планують створити державну житлово-комунальну інспекцію. В Мінрегіоні вважають, що держава має контролювати якість надання послуг.
Про це заявив голова Міністерства розвитку громад та територій Олексій Чернишов в ході форуму "Україна 30".
"В ВР зареєстровано два законопроекти №4403 та 4404. Прийняття дозволить створити державну житлово-комунальну інспекцію", - заявив він.
За його словами, це буде арбітр у відносинах споживача з виконавцями послуг і позитивний ефект від її роботи отримає в першу чергу кінцевий споживач.
"До прикладу, інспекція зможе перевіряти економічне обгрунтування тарифів комунальних послугів та головне слідкувати за якістю цих послуг", - зазначив міністр.
Чернишов зазначив, що інспектори будуть проводити, як планові, так і позапланові перевірки за зверненнями споживачів.
Нагадаємо, Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік для виплат субсидій у зв'язку з подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Міністерства соціальної політики України в сумі 1,4 млрд гривень.
Зазначимо, газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ в лютому. Це 6,86 гривень за кубометр і нижче, ніж раніше затвердив Кабмін.
РБК-Україна писало, що в містах України проходили масштабні акції протесту через підвищення тарифів на газ.