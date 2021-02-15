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В Украине планируют создать жилищно-коммунальную инспекцию: что это значит

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 10:37
В Украине планируют создать жилищно-коммунальную инспекцию: что это значит Фото: Алексей Чернышев (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине планируют создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию. В Минрегионе считают, что государство должно контролировать качество оказания услуг.

Об этом заявил глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов в ходе форума "Украина 30".

"В ВР зарегистрированы два законопроекта №4403 и 4404. Принятие позволит создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию", - заявил он.

По его словам, это будет арбитр в отношениях потребителя с исполнителями услуг и положительный эффект от работы инспекции получит в первую очередь конечный потребитель.

"К примеру, инспекция сможет проверять экономическое обоснование тарифов коммунальных услуг и главное следить за качеством этих услуг", - отметил министр.

Чернышов отметил, что инспекторы будут проводить, как плановые, так и внеплановые проверки по обращениям потребителей.

Напомним, Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на 2021 год для выплат субсидий в связи с подорожанием электроэнергии. Изменения предусматривают открытие новой бюджетной программы Министерству социальной политики Украины в сумме 1,4 млрд гривен.

Отметим, газопоставляющая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале. Это 6,86 гривен за кубометр и ниже, чем ранее утвердил Кабмин.

РБК-Украина писало, что в городах Украины проходили масштабные акции протеста из-за повышения тарифов на газ.

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