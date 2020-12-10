В Україні почали списувати податкові борги до 3060 гривень: закон набрав чинності

В Україні почали списувати податкові борги до 3060 гривень. Сьогодні набрав чинності відповідний закон про зміни до Податкового кодексу для підтримки бізнесу на час карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вчора закон оприлюднили у виданні "Голос України". Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Згідно з документом, списується податковий борг платників податків у разі, якщо його сукупний розмір по всіх податках і зборах не перевищує 3060 гривень, і він не погашений за станом на 01.11.2020.

До 29 грудня 2021 року відстрочили погашення податкового боргу платників податків - фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, який у загальній сумі не перевищує 6800 гривень.

У законі прописано, що списуються також пені й штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання цим законом чинності.

Поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів по його стягненню збільшується до 3060 гривень.

Не будуть обкладати ПДФО і податком на прибуток підприємств доходи (матеріальну допомогу, компенсації), отримані відповідно до закону про соцпідтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період карантину через коронавірус.

Платники єдиного податку першої групи звільняються від його сплати за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року.

Крім того, звільняються від нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску платники єдиного податку першої групи в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня і з 1 по 31 травня 2021 за себе. При цьому такі періоди включаються до страхового стажу.

Нагадаємо, цей закон Верховна рада схвалила 4 грудня. За нього проголосували 302 парламентарії.

Як писало РБК-Україна, раніше глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія відзначав, що закон про підтримку малого і середнього бізнесу повинен набрати чинності до 9 грудня.