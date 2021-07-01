В Україні з 1 липня дозволили купівлю-продаж землі: як працюватиме ринок

Хто зможе купувати землю і в яких розмірах

На першому етапі землю зможуть купувати тільки громадяни України. Розмір обмежений 100 га. з 1 січня 2024 року максимальна площа буде збільшена до 10 000 га.

Також з 1 січня 2024 року купувати землю зможуть юридичні особи. Площа буде обмежена розміром 10 000 га.

Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть отримувати банки (як предмет застави). Але вони повинні продати їх на земельних торгах протягом двох років після отримання.

Також володіти землею можуть територіальні громади та держава.

Чи зможуть іноземці купити землю

Закон визначає, що купувати землю зможуть тільки громадяни України або компанії, власниками яких є українці. Іноземним громадянам та юридичним особам заборонено купувати землі сільськогосподарського призначення. Крім того, їм заборонено набувати у власність частки в статутному капіталі юридичних осіб, які є власниками земель.

Допуск іноземців можливий тільки після проведення всеукраїнського референдуму. Однак іноземці як і раніше можуть брати землю в довгострокову оренду.

Якою буде ціна землі і чи варто чекати зростання вартості

Відповідно до закону, до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених власникам земельних паїв, не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку (28 тисяч гривень за гектар).

При цьому в Мінекономіки розраховують, що середня ціна покупки землі з 1 липня 2021 року становитиме 40-60 тисяч гривень за гектар. Як заявив заступник міністра Тарас Висоцький, міжнародна практика показує, що вартість землі поступово зростає після запуску ринку. Однак оскільки перший етап в Україні досить консервативний, то в перші 2,5 роки зростання ціни за гектар буде незначним. Після ж відкриття можливості покупки для юросіб з 2024 року, в наступні п'ять років земля дорожчатиме приблизно на 10-15% на рік.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль більш оптимістичний. Він заявив, що відкриття ринку землі сприятиме зростанню ціни вдвічі протягом перших 3-5 років.

Як будуть проводитися розрахунки і перевірятися покупці

Розрахунки будуть проводитися в безготівковій формі. При цьому не можна укладати договори про купівлю-продаж землі, якщо у покупця відсутні документи про джерела походження коштів на покупку.

Для продажу земельної ділянки у власника повинен бути його кадастровий номер, зареєстроване право власності та виписка з Держреєстру прав власності (у паперовому або електронному вигляді).

Зареєструвати право власності на землю можна через місцевий центр надання адміністративних послуг (ЦНАУ) або у нотаріуса.

Покупців власників землі будуть перевіряти нотаріуси. Така перевірка включатиме, зокрема: встановлення особи покупця земельної ділянки сільськогосподарського призначення; встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи; перевірку на санкції; визначення загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності покупця.

За результатами проведеної перевірки набувача нотаріус складатиме протокол, в якому зазначатиметься інформація про відповідність/невідповідність вимогам Земельного кодексу України.

Обсяг ринку

За даними Міністерства аграрної політики, всього в Україні 41,3 млн га сільськогосподарських угідь. З них рілля - 33 млн га, пасовища - 5,3 млн га, сіножаті - 2,3 млн га, багаторічні насадження - 852 тис. га, перелоги - 166 тис. га, парники - 1,28 тис. га.

Що думають українці про ринок землі

Про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року знають три чверті опитаних (78%). За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", ще 22% нічого про це не знають.

Українці в цілому виступають проти ринку землі. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби в травні 2021 року пройшов референдум про дозвіл купівлі-продажу земель, 64% його учасників проголосували б проти. Підтримали б ініціативу 36% тих, хто проголосував. Ці дані відносно стабільні протягом останніх років.

За даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, дві третини українців (69%) впевнені, що олігархи скуплять більшість сільськогосподарських земель. Крім того, 57% переконані, що людей змусять продавати свою землю за безцінь.

При цьому власники земельних паїв поки не планують продавати землю. За даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, після зняття мораторію на продаж землі 58% опитаних з числа власників землі не збираються щось міняти у зв'язку з цим. Ще 17% збираються залишати землю в оренді того самого орендаря, який використовує її зараз. Тільки 6% мають намір продати свою сільськогосподарську землю або її частину. Ще 5% мають намір докупити землі.