Україна денонсувала ще одну угоду з СНД: названа причина

Документом доручається Міністерству закордонних справ України в установленому порядку повідомити Виконавчий комітет Співдружності незалежних держав про вихід України з угоди.

Як зазначається пояснювальній записці до проекту, за період, що минув з часу підписання угоди, вона не набула для України практичної реалізації.

"Вихід України із зазначеної Угоди не вплине на інтереси українських громадян та на спроможність держави належним чином захищати національні інтереси, а також не вплине на можливості України у протидії спробам Російської Федерації легітимізувати тимчасову окупацію частини суверенної території нашої держави", - йдеться в документі.

Крім того, передбачена угодою координація дій України з державами СНД не відповідає зобов’язанням у сфері телекомунікацій і поштового зв’язку, взятим Україною при підписанні Угоди про асоціацію з ЄС.