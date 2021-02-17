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Україна денонсувала ще одну угоду з СНД: названа причина

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив постанову про вихід України Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв’язку. Угода була підписана у 1992 році у Бішкеку.

Постанова була ухвалена під час засідання уряду, яке транслювалося на каналі Кабміну в Youtube.

Документом доручається Міністерству закордонних справ України в установленому порядку повідомити Виконавчий комітет Співдружності незалежних держав про вихід України з угоди.

Як зазначається пояснювальній записці до проекту, за період, що минув з часу підписання угоди, вона не набула для України практичної реалізації.

"Вихід України із зазначеної Угоди не вплине на інтереси українських громадян та на спроможність держави належним чином захищати національні інтереси, а також не вплине на можливості України у протидії спробам Російської Федерації легітимізувати тимчасову окупацію частини суверенної території нашої держави", - йдеться в документі.

Крім того, передбачена угодою координація дій України з державами СНД не відповідає зобов’язанням у сфері телекомунікацій і поштового зв’язку, взятим Україною при підписанні Угоди про асоціацію з ЄС.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Три з цих угод - у сфері атомної енергії.

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні Україна денонсувала авіаційні угоди СНД через польоти Росії до окупованого Криму.

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