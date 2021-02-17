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Украина денонсировала еще одно соглашение с СНГ: названа причина

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял постановление о выходе Украины из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Соглашение было подписано в 1992 году в Бишкеке.

Постановление было принято во время заседания правительства, которое транслировалось на канале Кабмина в Youtube.

Документом поручается Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет Содружества независимых государств о выходе Украины из соглашения.

Как отмечается пояснительной записке к проекту, за период, прошедший со времени подписания соглашения, она не приобрела для Украины практической реализации.

"Выход Украины из указанного Соглашения не повлияет на интересы украинских граждан и на способность государства должным образом защищать национальные интересы, а также не повлияет на возможности Украины в противодействии попыткам Российской Федерации легитимизировать временную оккупацию части суверенной территории нашего государства", - говорится в документе.

Кроме того, предусмотренная соглашением координация действий Украины с государствами СНГ, не соответствует обязательствам в сфере телекоммуникаций и почтовой связи, взятым Украиной при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, 16 декабря 2020 года Кабинет министров принял решение о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Три из этих соглашений - в сфере атомной энергии.

Как сообщало РБК-Украина, в августе Украина денонсировала авиационные соглашения СНГ из-за полетов России в оккупированный Крым.

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