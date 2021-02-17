Украина денонсировала еще одно соглашение с СНГ: названа причина

Документом поручается Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет Содружества независимых государств о выходе Украины из соглашения.

Как отмечается пояснительной записке к проекту, за период, прошедший со времени подписания соглашения, она не приобрела для Украины практической реализации.

"Выход Украины из указанного Соглашения не повлияет на интересы украинских граждан и на способность государства должным образом защищать национальные интересы, а также не повлияет на возможности Украины в противодействии попыткам Российской Федерации легитимизировать временную оккупацию части суверенной территории нашего государства", - говорится в документе.

Кроме того, предусмотренная соглашением координация действий Украины с государствами СНГ, не соответствует обязательствам в сфере телекоммуникаций и почтовой связи, взятым Украиной при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.