Ціни на газ зафіксують на один рік: як це працюватиме

Кабінет міністрів доручив Міністерству економіки як акціонера НАК "Нафтогаз України" підготувати до 5 березня проект рішення про фіксовану ціну на газ. Згідно з дорученням, ПАТ "Укргазвидобування" буде продавати газ за фіксованою ціною вже з березня.

Рішення прийнято на засіданні уряду за пропозицією в.о. голови Міністерства енергетики Юрія Вітренко.

Доручення передбачає продаж "Укргазвидобування" з березня 2021 року газу постачальникам і виробникам теплової енергії для потреб споживачів комунальних послуг, в тому числі ОСББ, за фіксованою ціною на термін з 1 квітня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Крім того, планується зобов'язати ПАТ "Укргазвидобування" з квітня 2021 року продавати 100% обсягу природного газу всім учасникам ринку на умовах не гірше, ніж групі "Нафтогаз".