Ціни на газ зафіксують на один рік: як це працюватиме
Кабінет міністрів доручив Міністерству економіки як акціонера НАК "Нафтогаз України" підготувати до 5 березня проект рішення про фіксовану ціну на газ. Згідно з дорученням, ПАТ "Укргазвидобування" буде продавати газ за фіксованою ціною вже з березня.
Рішення прийнято на засіданні уряду за пропозицією в.о. голови Міністерства енергетики Юрія Вітренко.
Доручення передбачає продаж "Укргазвидобування" з березня 2021 року газу постачальникам і виробникам теплової енергії для потреб споживачів комунальних послуг, в тому числі ОСББ, за фіксованою ціною на термін з 1 квітня 2021 року по 30 квітня 2022 року.
Крім того, планується зобов'язати ПАТ "Укргазвидобування" з квітня 2021 року продавати 100% обсягу природного газу всім учасникам ринку на умовах не гірше, ніж групі "Нафтогаз".
Як повідомляло РБК-Україна, 9 лютого після переговорів між "Нафтогазом", органами державної влади та Асоціацією міст України був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Меморандум передбачає заморожування тарифів на тепло і гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону.
Відзначимо, "Нафтогаз України" надав підприємствам теплокомуненерго відстрочку на частину платежів за природний газ до 30 вересня 2021 року.
Відстрочка дається для платежів за газ, спожитий у січні-квітні 2021 року.