Цены на газ для зафиксируют на один год: как это будет работать
Кабинет министров поручил Министерству экономики как акционеру НАК "Нафтогаз Украины" подготовить до 5 марта проект решения о фиксированной цене на газ. Согласно поручению, ПАО "Укргазвыдобування" будет продавать газ по фиксированной цене уже с марта.
Решение принято на заседании правительства по предложению и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко.
Поручение предусматривает продажу "Укргазвыдобування" с марта 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.
Кроме того, планируется обязать ПАО "Укргазвыдобування" с апреля 2021 года продавать 100% объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".
Как сообщало РБК-Украина, 9 февраля после переговоров между "Нафтогазом", органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.
Меморандум предусматривает замораживание тарифов на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.
Отметим, "Нафтогаз Украины" предоставил предприятиям теплокоммунэнерго отсрочку на часть платежей за природный газ до 30 сентября 2021 года.
Отсрочка дается для платежей за газ, использованный в январе-апреле 2021 года.