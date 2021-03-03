Цены на газ для зафиксируют на один год: как это будет работать

Кабинет министров поручил Министерству экономики как акционеру НАК "Нафтогаз Украины" подготовить до 5 марта проект решения о фиксированной цене на газ. Согласно поручению, ПАО "Укргазвыдобування" будет продавать газ по фиксированной цене уже с марта.

Решение принято на заседании правительства по предложению и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко.

Поручение предусматривает продажу "Укргазвыдобування" с марта 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года. Кроме того, планируется обязать ПАО "Укргазвыдобування" с апреля 2021 года продавать 100% объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".