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Ціни на газ для населення в лютому: скільки пропонують постачальники

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 лютого 2021 07:40
Ціни на газ для населення в лютому: скільки пропонують постачальники Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Деякі компанії продають газ дешевше фіксованої ціни в 6,99 гривень за кубометр

Більшість постачальників газу встановили ціну на лютий 2021 року для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр. Однак кілька компаній, у тому числі "Нафтогаз України", продають газ трохи дешевше.

Про це свідчать дані на сайтах компаній.

зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" пропонує газ по 6,86 гривень за кубометр.

Крім того, нижче встановленої урядом ціни продають газ такі компанії, як Megawatt - 6,79 гривень, "Агросинтез Трейдінг" - 6,88 гривень, "Енергетичні ресурси України" - 6,90 гривень, "Газ АП" - 6,94 гривень, "Волиньелектро Збут" - 6,97 гривень, ETG.UA - 6,98 гривень за кубометр.

Нагадаємо, газопостачальні компанії зобов'язані публікувати свої ціни на газ для населення за п'ять днів до місяця поставки.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Водночас газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ у лютому на рівні 6,86 гривень за кубометр, що нижче, ніж максимальна ціна, встановлена Кабміном.

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