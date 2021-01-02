Ціна біткойна перевищила позначку в 33 000 доларів і почала різко падати

Криптовалюта біткойн (bitcoin) увечері 2 січня перевищила позначку в 33 000 доларів. Однак незабаром ціна на біткойн почала різко падати.

Про це свідчать дані торгів на криптовалютной біржі Coindesk.

Вартість одного біткойна, станом на 21:44, склала 33 021 долар. Однак потім ціна биткойна почала опускатися і вже в 23:00 один біткойн стояв 30 690 доларів.

Криптовалюта почала дорожчати вдень 2 січня. О 14:00 ціна біткойна становила 29 753 доларів.

Раніше повідомлялося, що аналітики прогнозують продовження позитивного тренда до моменту взяття позначки 30 000 доларів, після якої на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція через екстремальний продаж цифрового активу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Рекорд за рекордом: чому зростає ціна биткойна" писало, що фінансовий конгломерат Morgan Stanley пов'язує ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку.

Крім того, на ціну кріптовалюти впливають і новини про майбутні успіхи у подоланні пандемії коронавіруса з допомогою вакцин.