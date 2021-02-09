RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Тарифи на тепло та гарячу воду підвищувати не будуть: підписано меморандум

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в цьому опалювальному сезоні не будуть підіймати тарифи на тепло та гарячу воду. Підписано меморандум уряду з місцевою владою.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Популярні новини
Нафта подорожчала до максимуму за рік завдяки рішенню ОПЕК+ скоротити видобуток 04 лютого 2021
Маріс Куніцкіс: ринок ВДЕ потребує чіткої стратегії від держави 03 лютого 2021
Курс долара може впасти до 27,5 гривень: аналітик назвав умову 01 лютого 2021
Уряд ліквідував більше 30 консультативних та дорадчих органів 03 лютого 2021
Банкіри дали прогноз курсу долара до кінця лютого 05 лютого 2021
Ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року 02 лютого 2021
Мінфін скоротив продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету 02 лютого 2021
Курс долара продовжив падіння на міжбанку 05 лютого 2021
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 07 лютого 2021
Кабмін дозволив держрегулювання ціни на електроенергію 01 лютого 2021

За його словами, це один із 8 кроків щодо розв'язання тарифного питання.

"Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть підвищуватись у цьому опалювальному сезоні", - написав він.

Нагадаємо, Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік для виплат субсидій у зв'язку з подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Міністерства соціальної політики України в сумі 1,4 млрд гривень.

Зазначимо, газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ в лютому. Це 6,86 гривень за кубометр і нижче, ніж раніше затвердив Кабмін.

РБК-Україна писало, що в містах України проходили масштабні акції протесту через підвищення тарифів на газ.

В ході протесту в Києві сталася бійка між правоохоронцями і протестувальниками.

Тарифний протест також був у Львові. Там місцеві жителі зібралися під стінами обласної державної адміністрації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України отопительный сезон
Читайте також
Опалювальний сезон розпочався по всій Україні, - "Нафтогаз"
У Мінрегіоні розповіли про перебіг опалювального сезону
Прогноз погоди