Тарифи на тепло та гарячу воду підвищувати не будуть: підписано меморандум

В Україні в цьому опалювальному сезоні не будуть підіймати тарифи на тепло та гарячу воду. Підписано меморандум уряду з місцевою владою.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть підвищуватись у цьому опалювальному сезоні", - написав він.

За його словами, це один із 8 кроків щодо розв'язання тарифного питання.

Нагадаємо, Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік для виплат субсидій у зв'язку з подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Міністерства соціальної політики України в сумі 1,4 млрд гривень.

Зазначимо, газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ в лютому. Це 6,86 гривень за кубометр і нижче, ніж раніше затвердив Кабмін.

РБК-Україна писало, що в містах України проходили масштабні акції протесту через підвищення тарифів на газ.

В ході протесту в Києві сталася бійка між правоохоронцями і протестувальниками.

Тарифний протест також був у Львові. Там місцеві жителі зібралися під стінами обласної державної адміністрації.