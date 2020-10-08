МВФ відреагував на догану Рожковій та Сологубу

МВФ радить Україні дотримуватися принципів незалежності центробанку

Міжнародний валютний фонд відреагував на рішення Ради НБУ щодо двох членів правління Національного банку України Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба. Заяву зробив Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні.

Про це повідомили в представництві МВФ.

Як зазначив Люнгман, забезпечення відповідальності правління НБУ має провадитися згідно засад управління Національним банком. Ці критерії управління були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ упродовж попередніх програм, що підтримувалися Міжнародним валютним фондом.

"Ці засади спрацювали як на користь НБУ, так і в цілому для економіки України. Їх дотримання посилило довіру до НБУ як до незалежного та професійного центробанку, надавши політиці Нацбанку більшої надійності та ефективності", - йдеться в заяві.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада Національного банку України 2 жовтня ухвалила рішення оголосити догану та висловити недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова вважає, що рішення Ради Національного банку України - це тривожний сигнал для незалежності НБУ.