Скільки буде діяти ціна на газ по 6,99 гривень: Шмигаль назвав умову скасування

Кабінет міністрів вирішив обмежити ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр принаймні до кінця опалювального сезону, тобто до квітня. Обмеження може бути скасовано у разі падіння біржових цін.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє урядова прес-служба.

"Уряд вирішив зафіксувати верхню межу ціни газу не вище 6,99 грн за кубічний метр. Це ринок, це ціна газу на ринку, але верхня межа не може перевищувати цю цифру. Ця ціна діятиме на період карантину або до кінця опалювального сезону, тобто як мінімум до квітня. Далі будемо дивитися, якою буде ситуація. Можливо, ціна піде різко вниз, тоді ми знімемо це обмеження", - сказав прем’єр-міністр.

За його словами, уряд розробить річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік. Це захистить громадян від непередбачуваних зростань.

"Державна компанія "Нафтогаз" та інші постачальники газу вирахують ціну своїх річних продуктів та запропонують українцям фіксовану ціну", - сказав прем’єр.

За словами прем’єр-міністра, восени минулого року десятки тисяч українців вже підписали річні контракти з "Нафтогазом" на постачання газу за ціною 4,70 грн за кубічний метр. Він додав, що такий принцип діє у більшості країн Європи, а люди можуть обирати фіксовану ціну на рік або на місяць.

Очільник уряду також додав, що було доручення Антимонопольному комітету та профільним міністерствам перевірити факти можливого зловживання на ринку газу та вжити відповідних заходів.

Крім того, як зазначив Шмигаль, уряд спільно з профільним комітетом Верховної ради працював над законодавчим врегулюванням питання щодо тарифу на розподіл газу, оскільки він встановлюється місцевими компаніями постачальними й затверджується НКРЕКП.

"Ми хочемо, щоб тариф на розподіл був справедливим для всіх людей. Для цього є напрацьовані механізми й законодавці в парламенті готові таку ініціативу підтримати", - підкреслив Шмигаль.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вирішив обмежити ціну на газ для населення. Під час карантину ціна не буде перевищувати 6,99 гривень за кубометр.

Газопостачальна компанія (ГК) "Нафтогаз України" готова забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.